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Под Саратовом перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1942 году на Украине

В церемонии приняли участие родственники красноармейца, представители военного комиссариата, ветеранских, военно-патриотических объединений, а также правительства области

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Алексея Афанасьева, которые были обнаружены в Харьковской области Украины, прошла в поселке Дергачи Саратовской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В поселке Дергачи Саратовской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны офицера Алексея Афанасьева. В церемонии перезахоронения приняли участие представители военного комиссариата, родственники красноармейца, жители Дергачей, представители ветеранских, военно-патриотических объединений, правительства области и органов местного самоуправления", - отмечается в сообщении.

Алексей Афанасьев был заместителем командира батареи 773 артиллерийского полка. Службу проходил в звании старшего лейтенанта. Погиб в августе 1942 года вблизи села Протопоповка Балаклейского района Харьковской области.

Останки офицера были обнаружены поисковиками отряда "Ориентир" летом 2018 года в месте под названием "Урочище гадючье" в Харьковской области Украины.

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