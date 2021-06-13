Глава КБР рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарии (КБР) стабильная, однако болезнь у госпитализированных протекает в тяжелой форме, сообщил в Instagram глава региона Казбек Коков.

"Определенную озабоченность у нас вызывает ситуация с распространением коронавируса в соседних регионах. Да, на сегодня ситуация в КБР стабильна, большого прироста заболевших мы не наблюдаем, но вместе с тем есть определенные тенденции ухудшения в целом ситуации в РФ. Кроме этого, я в постоянном контакте нахожусь с нашими врачами и специалистами, к сожалению, они констатируют, что роста заболевших нет, но болезнь у наших земляков, которые попали в больницу, протекает в более тяжелой форме", - сказал Коков.

По его словам, в медицинских учреждениях региона находятся 142 пациента с коронавирусом.

"Из них порядка 120 на кислороде, это высокий процент, и 35 человек находятся в реанимации. Это все показывает, что вирус стал более агрессивным - более тяжело протекает. И еще есть такая тенденция, что заболевшие - более молодые люди. Призываю жителей региона воспользоваться той возможностью, которая сегодня есть - это вакцинация <...> Я сам провакцинировался и никаких реакций, даже подъема температуры, я не наблюдал у себя, так же и у своих родных и близких. Считаю, что ответ вирусу - это вакцинация", - добавил глава региона.