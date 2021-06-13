Канада выделила на борьбу с пандемией более $2 млрд

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Канады уже выделило на борьбу с пандемией нового коронавируса 2,5 млрд канадских долларов ($2,06 млрд). Об этом в воскресенье заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7).

"На сегодняшний день Канада выделила 2,5 млрд [канадских] долларов на борьбу с этим кризисом", - сказал он. Эти средства, как указал Трюдо, позволят Канаде передать развивающимся странам 100 млн доз вакцин от нового коронавируса, в том числе через международную программу COVAX.

Ранее Оттава заявляла, что полностью поддерживает международный механизм COVAX, через который идет закупка препаратов для развивающихся стран. Канада уже направила в фонд программы 840 млн канадских долларов ($680 млн).

Паспорта вакцинации

Власти Канады также считают, что при обсуждении обязательных паспортов о вакцинации от коронавируса для путешественников нужно исходить из уважения к частной жизни людей.

"Лучший подход - это уважать частную жизнь людей, что выражается в возможности путешествовать по всему миру <...> безопасно и легко, - сказал Трюдо, отвечая на соответствующий вопрос. - Эти принципы мы ставим во главу угла в обсуждениях, касающихся международных поездок и вакцинации".

В мае премьер заявил, что Канада может обязать путешественников предоставлять документы о вакцинации от коронавируса при въезде или выезде из страны, если аналогичные меры будут введены в других странах.

Ранее США заявили, что будут исходить из соблюдения принципа равенства при возобновлении поездок после пандемии, в том числе касательно вопроса паспортов вакцинации. Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.