В Подмосковье создадут места для размещения медиков, работающих с пациентами с COVID-19

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рекомендовали органам местного самоуправления муниципальных образований региона создать условия для временного размещения медицинских работников, лечащих пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале правительства области в воскресенье.

"Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения", - говорится в постановлении.