Фотовыставка ТАСС о борьбе с пандемией открылась в Словакии

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Россия - преодолевая COVID-19", состоящая из работ фотокорреспондентов ТАСС, открылась в Русском доме в Братиславе. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

"Выставка работ фотокорреспондентов ТАСС о борьбе с пандемией коронавируса, названная "Россия - преодолевая COVID-19", открылась в Словакии, - отметил он. - Экспозиция, рассказывающая о подвиге медицинских работников, спасающих жизни людей, заболевших ковидом, предоставлена крупнейшим российским информационным агентством ТАСС. Она организована совместно посольством РФ в республике и Русским домом в Братиславе".

Фотокорреспонденты ТАСС одними из первых среди журналистов начали работать в "красных зонах" больниц и наряду с медицинским персоналом отрабатывали там полные смены. В экспозицию вошли 30 колоритных снимков, сделанных в разных городах России. Они показывают людей, которые трудились на передовой в разгар коронавирусного кризиса. Фотовыставка раскрывает ежедневную борьбу россиян с пандемией, сказал Куликов.

"На снимках запечатлен подвиг российских врачей и волонтеров, каждый день рискующих и спасающих жизни на необъятных просторах России, быт обычных граждан в условиях пандемии, реализация смелых инфраструктурных проектов в области здравоохранения", - сказал представитель посольства.

Торжественная церемония открытия фотовыставки сопровождалась музыкальными выступлениями, а также чтением отрывков из переведенных на словацкий язык произведений классиков русской литературы XIX века.