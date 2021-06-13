Прокуратура обжаловала решение суда об освобождении из СИЗО экс-чиновника Росрыболовства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционное представление на решение Московского городского суда о смягчении меры пресечения бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, экстрадированному в РФ с территории Кипра в рамках дела о мошенничестве на $7 млн. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Зубер.

"Сегодня нам, адвокатам Хохлова, позвонили из Мосгорсуда и сообщили, что прокуратурой подано апелляционное представление на постановление судьи Мосгорсуда Поспеловой об изменении нашему подзащитному меры пресечения на домашний арест. Прокурор просит отменить постановление Мосгорсуда и направить материал на новое рассмотрение в Мосгорсуд [в ином составе]", - сказал собеседник агентства.

По словам другого адвоката, Валентина Рыбицкого, судебное заседание назначено к рассмотрению на 22 июня, в 14:00 мск в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. "Попытка прокуратуры обжаловать безупречный, с точки зрения закона, судебный акт Московского городского суда, свидетельствует лишь об одном: обвинение хочет любыми неправдами отправить нашего подзащитного за решетку", - заявил адвокат.

2 июня Мосгорсуд освободил Хохлова из СИЗО, его перевели под домашний арест на один месяц. По словам адвоката Игоря Зубера, Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия ограничил экс-советника главы Росрыболовства и его защитников в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, который установлен до 16 июня.

Хохлов был экстрадирован в конце прошлого года с территории Кипра при участии Генпрокуратуры. По словам защиты обвиняемого, он сам хотел вернуться в РФ для того, чтобы разбирательство его дела было объективным и справедливым. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Следствие по делу завершено, обвиняемый со своими адвокатами приступил к ознакомлению с материалами.

По версии следствия, Хохлов, занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по рыболовству, не ранее апреля 2016 года предложил купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу за $7 млн.