В Якутии ограничительные меры в связи с коронавирусом продлили до 25 июня

ТАСС, 13 июня. Власти Якутии продлили ограничительные меры в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщается в Telegram-канале оперативного штаба республики, меры продлены до 25 июня.

"Ограничительные меры в Якутии продлены до 25 июня включительно", - сказано в сообщении.

Соответствующий указ подписан главой Якутии Айсеном Николаевым. До этого планировалось, что ограничительные меры будут действовать до 15 июня.

Ранее по поручению Николаева было увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса в республике можно получить в будние и выходные дни не только в медучреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

В апреле в Якутии были ужесточены ограничения в связи с коронавирусом. Был введен запрет на проведение основных мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в онлайн-формате. Количество участников мероприятий, которые по согласованию с оперативными штабами могут проводиться в рабочие дни, не должно превышать 50 человек. Было принято решение, что предприятия общественного питания будут закрываться в ночное время. Количество зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сократили до половины заполняемости зрительного зала.

По данным оперштаба на 13 июня, в республике выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 60 - в Якутске. За сутки лабораториями республики проведено 2,8 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Все в регионе зафиксировано 39 768 случаев заражения за время пандемии, 715 человек умерли.