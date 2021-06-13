Президент Колумбии привился от коронавируса

БОГОТА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в воскресенье сообщил о том, что сделал прививку от коронавируса.

"Этим утром я начал цикл вакцинации", - написал Дуке на своей странице в Twitter.

Отмечается, что колумбийский лидер получил первый компонент препарата американской компании Pfizer.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 3 724 705, число летальных исходов - 95 192. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.