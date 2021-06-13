Адвокат рассказал, что надзиратели избивают задержанных за участие в штурме Капитолия

ТАСС, 13 июня. Адвокат одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января Джозеф Макбрайд заявил, что тюремные надзиратели применяют физическое и психологическое насилие по отношению к задержанным по этому делу. В частности, он рассказал об угрозах жене его подзащитного Ричарда Барнетта.

"Охранники также угрожают и семьям задержанных. Например, они угрожали жене Барнетта. <...> Они сказали: "Мы придем за твоей женой", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Адвокат подчеркнул, что это незаконно по отношению к сидящим в тюрьме гражданам, а "когда такое происходит с задержанными в досудебном порядке, это вопиющий случай". "Они (задержанные) лишены привилегий и контактов с внешним миром. Их не обеспечивают лекарствами, не дают вовремя еду, а иногда избивают. Это ужасно. Раньше мы могли слышать о таком в других странах, но только не в США. А теперь это происходит у нас. Здесь и сейчас. И мы выступаем против такого произвола", - подчеркнул Макбрайд.

Его клиент, в свою очередь, рассказал по телефону российскому журналисту об избиении другого участника штурма Райана Самсела. "Я как-то проснулся в центре содержания, рано встал, и другой патриот пришел ко мне и сказал, что что-то произошло с моим другом из другой камеры. Я пошел к нему, чтобы привести его в чувства, скорее всего, он потерял сознание и упал, ударившись головой. Он не узнал себя в зеркале, его лицо было похоже на говяжий фарш. С тех пор он ослеп на один глаз и падает в обморок каждый день", - поделился Барнетт.