В Петербурге отменили бал медалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга отменили бал медалистов для выпускников школ из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Отменяется проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Петербурге выявили 450 730 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 420 356 человек, умерли 14 898. За последние сутки в городе выявили 862 случая заражения.