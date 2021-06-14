Bloomberg: в США привитым посетителям разрешат находиться в магазинах Apple без масок

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Корпорация Apple намерена на следующей неделе начать ослаблять введенные ранее из-за пандемии коронавируса требования носить маски в магазинах и офисах компании в США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По словам его источников, вакцинированным посетителям торговых точек Apple не нужно будет носить защитные маски. Сотрудники компании также не будут обязаны просить клиентов подтвердить факт вакцинации. Как отмечает агентство, представители корпорации уже начали оповещать коммерческих партнеров и персонал о новых правилах. Они, как ожидается, вступят в силу во вторник.

Сотрудники магазинов Apple по-прежнему должны будут носить маски. Однако к персоналу некоторых офисов компании в Купертино (штат Калифорния) данные требования применяться больше не будут.

Apple была одной из первых американских компаний, объявивших о закрытии торговых точек из-за пандемии и частичном переходе на работу в удаленном режиме. Ожидается, что ее сотрудникам будет предписано с сентября этого года начать постепенно снова работать из офисов.