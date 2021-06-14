Уровень воды в Енисее у Красноярска за сутки снизился на 1,7 см

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей у Красноярска за сутки снизился на 1,7 см и составил 443,1 см. Часть участков остаются подтопленными, в том числе у набережной левого берега, сообщили в понедельник в мэрии города.

"По состоянию на 07:00 14 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6 970 тыс. куб. м в секунду, уровень воды в реке Енисей - 443,1 см. За последние сутки уровень воды в Енисее снизился на 1,7 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, островов, среди которых Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, спортивная площадка у набережной левого берега. Также в зоне подтопления придомовые территории жилых домов по улице Лесная, территория в районе устья ручья Лалетина, причалы в районах населенного пункта Коркино.

В зону риска подтопления попадает территория правого берега, в том числе коттеджный поселок "Английский Парк", микрорайон Пашенный. На левом берегу в зоне риска дома по улице Лесная вдоль береговой линии.

В мэрии добавили, что власти города организовали оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что 14 июня, по прогнозам, уровень воды в Енисее у города Красноярска составит около 450 см.

Поэтапное повышение водосброса до 6 тыс. куб. м в секунду на Красноярской ГЭС началось в конце мая. Оно проводилось из-за аномально высокого притока воды в водохранилище. С 4 июня водосброс был увеличен до 7 тыс. куб. м в секунду. Сообщалось также, что с 12 июня водосброс может быть увеличен и до 8 тыс. куб. м в секунду. Позднее стало известно, что Красноярская ГЭС сохранит водосброс на уровне 7 тыс. куб. м в секунду в период с 12-17 июня.