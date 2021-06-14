Власти Иркутской области в полтора раза увеличили количество коек для пациентов с COVID-19

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области увеличено в полтора раза - с 1,8 тыс. до 2,7 тыс. Дополнительные места организовали в медучрежениях Иркутска, Ангарска и Шелехова, сообщается в понедельник в Telegram-канале областного министерства здравоохранения.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, с 7 июня коечный фонд был увеличен на 227 коек - до 1844 коек. Наличие свободных мест для лечения больных СOVID-19 по области составляло 20,7%. Нагрузка на коечный фонд в Иркутске был значительно ниже общеобластного - на уровне 6,6%.

"В настоящее время в медучрежениях Иркутска, Ангарска и Шелехова развернули дополнительные койки для лечения COVID-19. <…> На данный момент в Иркутской области развернуто 2717 коек для пациентов с коронавирусом. В медучрежениях проходят лечение порядка 2000 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение об открытии новых мест для оказания медицинской помощи связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также из-за подъема заболеваемости в ряде медучрежений ограничено оказание плановой медицинской помощи.

"В сегодняшней сложной санитарно-эпидемиологической обстановке важно мобилизовать все силы и ресурсы. Койки в медучрежениях разворачивают в ежедневном режиме, необходимые лекарственные препараты поступают в госпитали регулярно. Также соответствующие органы контролируют наличие лекарств в аптеках", - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, слова которого приводятся в сообщении.

По информации регионального оперштаба, в Иркутской области зафиксировано 71 555 (+116 за сутки) подтвержденных случаев инфицирования. Госпитализированы были 2 118 (+81 за сутки) человек, выздоровели - 69 471 (+58 человек), умерли - 2 656 (+7 за сутки) человек.