Совет ЕС разрешил привитым поездки по территории Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) о том, что граждане, прошедшие полную вакцинацию, могут свободно совершать поездки в пределах Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня Совет одобрил рекомендацию, вносящую поправки в рекомендацию о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19. Это обновление отвечает меняющейся эпидемиологической ситуации, текущим кампаниям вакцинации и принятию цифрового сертификата ЕС", - отмечается в нем.

Как ранее объявила Еврокомиссия, система сертификатов вакцинации в ЕС поэтапно запущена с начала июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.

Ранее на прошлой неделе директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что только 30% жителей Европы получили первую дозу вакцины от нового коронавируса, 17% иммунизированы полностью. Европейское региональное бюро ВОЗ призвало проявлять осторожность в связи с увеличением числа общественных собраний, большей мобильностью населения, а также крупными фестивалями и спортивными турнирами, которые состоятся в ближайшие дни и недели.