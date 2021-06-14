Ferrari запустила линию модной одежды и открыла ресторан

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Итальянская компания по производству гоночных и спортивных автомобилей Ferrari запустила свою линию одежды и открыла ресторан. Как сообщает в понедельник газета La Stampa, показ первой коллекции мужской и женской одежды состоялся в воскресенье в Маранелло, на заводе компании среди болидов.

Креативным директором приглашен Рокко Ианноне, работавший раньше с Armani. Как и автомобили линия одежды Ferrari ориентируется на люксовый сегмент. Коллекция включает и детскую линию. Основные цвета, традиционные для Ferrari - красный и желтый. Многие рисунки для фактуры тканей были взяты из архива компании, основанной в 1947 году Энцо Феррари (1898-1988). Как отмечается в презентации коллекции, особое место отдается традиционной итальянской мануфактуре и ремеслу качественного шитья. Предполагается, что новая коллекция будет представляться раз в год, а продажи вестись в интернет-магазине, а также в бутиках в Маранелло, Риме, Милане, Лос-Анджелесе и Майами. В 2022 году планируется открытие магазина в Китае.

Первых посетителей ресторан Ferrari, расположившийся напротив завода в Маранелло, примет во вторник. Его вдохновителем стал шеф-повар Массимо Боттура, которого в местных СМИ называют "художником, тонко чувствующим цвет, текстуру и геометрию продуктов".

"Ferrari хочет стоять на передовой линии поддержки и продвижения лучших образцов итальянской креативности. Наши новые проекты - модное производство и ресторан Cavallino в Маранелло - призваны свидетельствовать, что Италия остается сильной и с оптимизмом смотрит в будущее", - сказал президент Ferrari Джон Элканн.