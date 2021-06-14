В Пермском крае в 1,7 раза увеличили прием целевиков в медвузы

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края увеличили в 2021 году в 1,7 раза количество целевых мест для школьников, желающих поступить в медицинские вузы с тем, чтобы снизить дефицит медиков в регионе, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"В 2020 году на целевое обучение в медицинские вузы поступило 170 студентов Пермского края и 132 ординатора. В 2021 году планируется заключить целевые договоры с 297 студентами и 175 ординаторами", - рассказали в министерстве. При этом целевой прием студентов составляет почти половину от общего числа бюджетных места в Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ).

Всего по договорам о целевом обучении по медицинским специальностям проходят 1 058 студентов и 272 ординатора. Студенты получают из средств краевого бюджета стипендию в размере 1 600 рублей в месяц, а ординаторы - 5 500 рублей в месяц. Общая сумма выплат целевым студентам и ординаторам в 2020 году увеличилась на 4,6 млн рублей до 32,2 млн рублей. В 2021 году на эти цели запланированы 38,8 млн рублей.

Также к целевому обучению для устранения существующего в регионе дефицита врачей узких специальностей краевые власти оплачивают двухгодичное обучение узких специалистов в ординатуре ПГМУ по проекту "Краевая ординатура". Сейчас здесь обучаются 34 ординатора, для оплаты обучения которых в 2021 году выделено 13,1 млн рублей.