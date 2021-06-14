Пробный карнавал пройдет на острове в Рио-де-Жанейро в сентябре после вакцинации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июня. /ТАСС/. Власти Рио-де-Жанейро планируют в сентябре организовать пробный мини-карнавал на острове Пакета в заливе Гуанабара, предварительно привив от коронавирусной инфекции нового типа все взрослое население острова. Об этом сообщила в понедельник газета Globo со ссылкой на мэра мегаполиса Эдуарду Паеса.

Градоначальник подтвердил информацию в своем аккаунте в Twitter, призвав всех поспешить сделать прививку. "Если все пройдет хорошо, то у нас состоится первое запланированное мероприятие", - написал Паес. Он не уточнил, пройдут ли празднования в закрытом формате только с участием жителей острова, или же к ним смогут присоединиться и другие желающие, которые успеют к тому моменту привиться от COVID-19.

Как уточняет издание, вакцинация жителей Пакеты с помощью препарата, разработанного британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, должна начаться 20 июня. Таким образом управление здравоохранения Рио-де-Жанейро и Научно-производственное объединение им. Освалдо Круза намерены проверить эффективность массовой иммунизации населения отдельно взятой местности. После получения прививки всем вакцинированным предстоит несколько раз пройти контрольные исследования, которые помогут оценить результаты научного проекта.

Всего на острове проживают 4 180 человек, из которых 3 530 уже достигли совершеннолетия, сообщает государственное агентство Аженсия Бразил. Из них, по информации местного управления здравоохранения, 1 853 человека уже полностью привиты от коронавируса, еще 1 070 жителей получили первую дозу вакцины.

Аналогичное исследование с использованием вакцины Coronavac ранее провели в городе Серрана, привив 95% взрослого населения. По результатам испытаний, смертность в городе от последствий инфицирования сократилась на 95%, число госпитализаций - на 86%, число заболеваний, сопровождающихся симптомами, - на 80%. При этом заболеваемость COVID-19 снизилась в том числе среди непривитых подростков и детей, пришли к выводу ученые.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (17,4 млн). По числу летальных исходов (487 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.