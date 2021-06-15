В Хабаровске запустили интерактивную карту пунктов сбора вторсырья

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Общественники в Хабаровске и городские власти запустили в работу специальную карту, с помощью которой жители могут узнать, куда могут сдать мусор на переработку. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.

"Хабаровским краевым отделением общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" совместно с администрацией города Хабаровска разработана дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. <…> В ее рамках создана интерактивная карта, которая позволяет жителям города находить информацию о местах приема того или иного вида вторсырья", - говорится в сообщении.

Карта с пунктами сбора размещена на сайте геопортала города, где отражено базовое административно-территориальное деление на районы, графически отображены границы земельных участков, здания, сооружения, тематические зоны, зоны подтоплений и другое.

Отмечается, что на карту нанесено более 18 пунктов приема макулатуры, пластика, алюминия, шин, нефтепродуктов, стеклянных бутылок, ртутьсодержащих ламп, электроприборов, бытовой техники, отработанных аккумуляторов и прочего. Указаны как предприятия-переработчики, так и станция сбора "Поляна", принимающая более 10 видов вторсырья. Как сообщил ТАСС председатель хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, всего в Хабаровске около 300 пунктов приема вторсырья. "Постепенно все они будут нанесены на интерактивную карту. Это сделает инфраструктуру более доступной для жителей города, поспособствует развитию системы раздельного сбора и переработки мусора, что отвечает задачам национального проекта "Экология", - сказал Сидоров.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух, "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).