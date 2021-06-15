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Медики рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Она находится в состоянии средней степени тяжести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Девятилетняя девочка, пострадавшая в результате стрельбы в Екатеринбурге, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе свердловского Минздрава.

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Ранее ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

"[Состояние девочки] - средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Изначально девочка находилась на искусственной вентиляции легких, ей проводилась медикаментозная седация. 5 июня сообщалось, что ребенок находится в сознании, ее отключили от аппарата ИВЛ.

Вечером 30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии, который был ранен в ногу. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого в преступлении Сергея Болкова арестовали на два месяца.

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