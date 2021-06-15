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ЕГЭ

Более 35 тыс. московских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

В столице организовано более 4,7 тыс. аудиторий в 356 пунктах проведения экзаменов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. выпускников столичных школ сдают во вторник Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Это традиционно один из самых популярных предметов по выбору у московских выпускников. На экзамен по обществознанию в этом году зарегистрировалось более 35 тыс. участников", - сказала руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию в Москве организовано более 4,7 тыс. аудиторий в 356 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательных организаций. Результаты участников будут размещены на mos.ru не позднее 30 июня 2021 года.

Также в пресс-службе уточнили, что во всех пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 25 мая по 2 июля. Всего единый государственный экзамен в 2021 году в Москве будут сдавать более 87 тыс. человек.

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