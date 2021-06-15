В Латвии открыли аттракционы на свежем воздухе в рамках смягчения ограничений

Согласно утвержденным правилам, в Латвии с 15 июня разрешено оказание индивидуальных развлекательных услуг, в том числе аттракционов и каруселей, детям всех возрастов. Также разрешено предоставлять индивидуальные услуги в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов и пр. при соблюдении требований эпидемиологической безопасности. Персонал и посетители старше семи лет должны носить защитные маски, оборудование необходимо дезинфицировать до и после использования, при этом на одного посетителя должно приходиться не менее 20 кв. м площади.

Также с 15 июня в Латвии разрешены спортивные тренировки в помещениях для людей, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании, либо отрицательном тесте. На одного посетителя должно приходиться не менее 25 кв. м общей площади зала, а в бассейне - не менее 15 кв. м поверхности воды. В тренировках могут принимать участие не более 20% от максимально возможного количества участников. В групповых тренировках могут участвовать не более 12 человек, включая тренера.

В Латвии с начала пандемии коронавирусом заболели 136 104 человек, скончались 2 456 заразившихся. Двухнедельный показатель заболеваемости в республике снизился до 153,4 случаев на 100 тыс. человек.