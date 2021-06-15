Для помощи медикам в Бурятии из-за дефицита кадров привлекли студентов

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Студенты-медики подключились к работе в учреждениях здравоохранения Бурятии из-за нехватки кадров в условиях роста количества инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила журналистам во вторник министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"На скорую помощь, в наши поликлиники пришли студенты четвертых - пятых курсов Мединститута Бурятского госуниверситета, 162 человека. Это будет существенной помощью для нас", - сказала Лудупова.

Старшекурсники местного мединститута, а также медколледжа в Улан-Удэ уже оказывали помощь медикам весной 2020 года. Тогда 50 ординаторов и более 100 студентов помогали в борьбе с коронавирусом. Вместо мобилизованных в ковидные стационары врачей молодые медики вели приемы в поликлиниках, работали в службе скорой помощи, в системе первичного звена здравоохранения, а также выполняли обязанности среднего персонала в медучреждениях.

"Кроме того, к нам сейчас приехали, как и в прошлом году, четверо медиков из Калмыкии, это два врача-анестезиолога и две медсестры, - отметила Лулупова. - И мы обратились в частные клиники Бурятии, они также помогают нам, в ковидные стационары приходят работать из частных клиник анестезиологи".

Коронавирус в Бурятии

Рост числа инфицированных коронавирусом начался в Бурятии в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в начале июня - около 110 и выше. За последние сутки выявлено 212 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее в пресс-службе правительства республики сообщили, что Бурятия на втором после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России. 14 июня власти региона ввели ограничительные меры, до 1 июля закрыты бассейны, СПА-комплексы, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, парки, скверы, приостановлена работа лагерей дневного пребывания, под запретом массовые мероприятия.

Медики разворачивают дополнительные койки и закупают 76 аппаратов искусственной вентиляции легких. На это из бюджета Бурятии выделяется около 300 млн рублей.

Всего в Бурятии зарегистрировано 40 531 больных COVID-2019. В стационарах получают лечение 2 156 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, занятость коечного фонда составляет 91,4%.

В республике доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Гам-ковид-вак" (Cпутник V), "Эпиваккорона" и "Ковивак" от Центра Чумакова. "Планируется вакцинировать против новой коронавирусной инфекции 431 481 человека", - уточнили ТАСС в Минздраве Бурятии. По состоянию на 14 июня в регионе привиты 146 272 человека завершили вакцинацию 109 272 человека.