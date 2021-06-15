В Москве более 5 тыс. новых пациентов прикрепились к 11 поликлиникам после капремонта

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Одиннадцать поликлиник открылись и начали принимать пациентов после капитального ремонта в Москве, к ним дополнительно прикрепились более 5 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В рамках масштабной программы капитального ремонта 137 зданий поликлиник, стартовавшей в прошлом году, были уже отремонтированы и начали принимать пациентов 11 поликлиник. При этом новые возможности уже смогли оценить не только те, кто был прикреплен к ним до начала ремонта, но и новые пациенты. С момента открытия к обновленным поликлиникам прикрепились уже более 5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на время ремонта, который продолжался около года, прикрепленных к этим поликлиникам жителей столицы принимали в других филиалах. В ходе ремонта поликлиники оснастили новейшей цифровой медицинской техникой вместо старой аналоговой. Кроме того, были заменены коммуникации, появились буфеты, комфортные комнаты отдыха, в кабинетах врачей была установлена эргономичная мебель.

В рамках нового стандарта в каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений. Проект капитального ремонта зданий разрабатывался специалистами департамента здравоохранения совместно с главными врачами поликлиник, которые знают конструктивные особенности зданий, потребности своих сотрудников и нужды пациентов.

"Москвичи могут прикрепиться к поликлинике онлайн с 2015 года, а к детской поликлинике - с 2017 года. Эта возможность реализована при поддержке столичного департамента информационных технологий. Для прикрепления к поликлинике необходимо подать заявку на портале mos.ru в разделе "Здоровье". Услуга доступна совершеннолетним пациентам, имеющим московский полис ОМС и паспорт гражданина РФ. Онлайн-заявление на прикрепление к городской поликлинике можно подавать не чаще одного раза в год", - напомнили в пресс-службе.

При этом пациентам поликлиник, в которых проходит ремонт, нет необходимости прикрепляться к другому учреждению. На время капитального ремонта медицинская помощь остается такой же доступной. Москвичи продолжат ходить к своим привычным врачам и смогут записываться к ним онлайн, просто прием будет проводиться в другом здании.