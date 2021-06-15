В Подмосковье выявили 1 135 заболевших COVID-19 за сутки. Это максимум с 25 января

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 135, это максимальный показатель с 25 января. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Всего с начала пандемии в Подмосковье заразились 283 799 человек (немногим менее 3,7% населения), следует из данных штаба.

По информации штаба, вылечились 885 человек за сутки, общее число выздоровевших достигло 234 242 (82,5% всех инфицированных). Сейчас в регионе продолжают лечение 43 272 человека.

За сутки в области зарегистрировали восемь смертей. Всего в Подмосковье умерли 6 285 заболевших, следует из сообщения штаба.