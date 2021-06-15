В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Контроль за соблюдением ношения масок или респираторов в общественных местах усилили в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

"С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Все уполномоченные организации проверят соблюдение ношения средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, транспорте, в местах общего пользования МКД, медорганизациях, такси, а также на всех предприятиях, продолжающих свою работу", - говорится в сообщении.

К контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются дополнительные силы от полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима как водителями, так и пассажирами, сообщил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, слова которого приводятся в сообщении.

"К проверкам соблюдения ограничительных мер ежедневно будет привлечено более 200 сотрудников контрольно-надзорных органов Московской области. С 15 июня в муниципалитетах, приближенных к Москве, в утренние и вечерние часы пик будут организованы проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках. Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что размер штрафа для граждан может составить от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тыс. рублей. Также в некоторых случаях деятельность организации может быть приостановлена.