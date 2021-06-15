В Кургане прошло торжественное гашение юбилейной марки к 100-летию академика Илизарова

КУРГАН, 15 июня. /ТАСС/. "Почта России" выпустила специальную марку к 100-летию известного курганского академика Гавриила Илизарова. Церемония торжественного гашения ее выпуска прошла в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане, передает корреспондент ТАСС.

Илизаров - основатель уникального метода чрескостного остеосинтеза, 15 июня исполняется 100 лет со дня рождения академика.

В гашении марки принял участие сын курганца, кандидат технических наук, доцент Александр Илизаров, специально приехавший из Новосибирска. На праздничные мероприятия также приехали гости и эксперты из Португалии, Казахстана и Азербайджана.

Марка будет издана тиражом 144 тыс. экземпляров. В правительстве региона отмечают, что курганцы смогут увидеть и приобрести марку из этой лимитированной серии вечером на Троицкой площади в Кургане. Также она будет распространяться в российских почтовых отделениях.

"Особенно важно, что среди национальных медицинских центров по травматологии свое достойное место занимает институт Илизарова. И это дает ему по праву занимать ведущую позицию в вертикально интегрированной профильной системе управления здравоохранением <...> Мне хочется поздравить <...> сотрудников центра, которые каждый день делают для тысяч людей России новую жизнь, здоровье, возможность снова вернуться в те условия, которые были до определенных трагических событий в их жизни", - отметила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, приехавшая в Курган на праздничные мероприятия в честь академика.

Об Илизарове

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сейчас метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.

Сейчас в регионе действует Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова, который получил мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проходят учебные курсы для российских и зарубежных врачей.