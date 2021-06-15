Мишустин осмотрел в Пятигорске мультимедийный парк проекта "Россия - моя история"

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Северный Кавказ во вторник осмотрел музейно-выставочный комплекс "Моя страна. Моя история", расположенный в Пятигорске.

Он был открыт в 2020 году и стал одним из самых крупных мультимедийных парков, созданных в стране в рамках федерального проекта "Россия - моя история". Здание занимает порядка 11 тыс. кв. м в живописном месте на территории Парка Победы вблизи Новопятигорского озера. Отличительной особенностью исторического парка является самый большой в мире интерактивный светодиодный напольный экран и концертный зал почти на 600 мест.

Федеральная часть выставки представлена экспозициями, которые рассказывают более чем тысячелетнюю историю России при помощи современных технологий. Материалы для местной части разрабатывали краеведческие музеи Ставрополья. В экспозиции представлена в том числе реконструкция Константиногорской крепости - форпоста, с которого начинается история Пятигорска. Смоделировано путешествие на Кавказские Минеральные Воды XIX столетия.

Ставропольский край стал первым российским регионом, в котором работают два мультимедийных парка в рамках федерального проекта "Россия - моя история". Первый был открыт в городе Ставрополе в 2017 году.