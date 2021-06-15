На Урале ожидаются дожди и 30-градусная жара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Дождливая и жаркая погода ожидается в Уральском федеральном округе (УрФО) в ближайшие дни, температура воздуха в ряде субъектов превысит 30 градусов. Синоптики предупреждают, что к концу недели жара пойдет на убыль, и уральцев ждет умеренное тепло, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Текущая неделя принесет заметное изменение погоды, которая приобретет неустойчивый характер. Атмосферный фронт <…> принесет 16-17 июня столь необходимые осадки. Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8 градусов. В период 18-21 июня ночью ожидается 6-11 градусов, днем 16-21 градусов", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в Свердловской области в ближайшие дни потеплеет до плюс 25-30 градусов. В Курганской области 16 и 17 июня столбики термометров достигнут 32-37 градусов выше нуля, но к концу рабочей недели жара спадет - днем прогнозируется плюс 20-25 градусов. В обоих регионах в ближайшие дни местами пройдет дождь.

Похожая погода ожидается и в Тюменской области, 16 и 17 июня воздух прогреется до плюс 30-35 градусов, сообщили сотрудники Обь-Иртышского гидрометцентра. В пятницу дневная температура понизится до 17-22 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ожидается дождливая и ветреная погода, возможны грозы. Местами на юге Тюменской области до 18 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха днем с плюс 29-32 градусов к выходным понизится до плюс 14-19. В ближайшие дни в Югре пройдет местами кратковременный дождь с грозами. Синоптики предупреждают жителей ХМАО, что 15-17 июня местами по региону ожидается опасное явление: чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе - на этой неделе также прогнозируют дождливую и ветреную погоду. Температура воздуха в среду и четверг в среднем достигнет плюс 22-25 градусов выше нуля, а в пятницу она понизится до плюс 9-14 градусов.