Мишустин призвал молодежь изучать историю

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Факты российской истории часто пытаются исказить, и на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске.

"Нашу историю пытались много раз переписать", - констатировал он, заметив, что зачастую пытаются исказить "те факты, которые изучены историками, приняты населением страны".

"Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры, - отметил Мишустин при посещении мультимедийного парка. - И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно молодому поколению".

Он напомнил, что недавно, 12 июня, страна отпраздновала День России. "Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной", - сказал премьер. По его оценке, при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.