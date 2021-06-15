{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Препарат AstraZeneca показал низкую эффективность в предотвращении симптомов COVID-19

В исследованиях приняли участие более 1,1 тыс. невакцинированных людей старше 18 лет, отмечается в пресс-релизе компании

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. "Коктейль из антител", разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, оказался лишь на 33% эффективным в предотвращении симптомов болезни у контактировавших с коронавирусом лиц. Об этом говорится в пресс-релизе компании, которой был опубликован во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что в ходе испытания препарата AZD7442 оценивались его "безопасность и эффективность <...> для профилактики симптоматики COVID-19 у лиц, недавно подвергшихся воздействию вируса SARS-CoV-2". В испытаниях принимали участие свыше 1,1 тыс. невакцинированных людей старше 18 лет, у которых был подтвержден контакт с заразившимся человеком в течение последних восьми дней.

16 марта AstraZeneca объявила, что поставит в США дополнительно 500 000 доз препарата AZD7442. Новое соглашение было заключено между компанией и Министерством здравоохранения и социальных служб США и Министерством обороны США и основано на предыдущей договоренности, достигнутой в октябре 2020 года, о поставках 100 000 доз препарата.

Теги
Пандемия COVID-19
Молния
Путин продлил до 30 сентября срок временного пребывания мигрантов в России без санкций
Читать полностью