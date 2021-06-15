Фонд защиты национальных ценностей просит признать "Медиазону" иноагентом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фонд защиты национальных ценностей направил обращение в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с требованием признать онлайн-издание "Медиазона" иностранным агентом. Об этом во вторник сообщил президент фонда Максим Шугалей.

"Основанием для нашего обращения стал целый список действий и публикаций, после которых лично у меня не осталось сомнений в том, что журналисты и владелец "Медиазоны" занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России", - отметил Шугалей в своем Telegram-канале.

По его словам, "Медиазона" на своих ресурсах размещает материалы "Фонда борьбы с коррупцией" (Мосгорсуд 9 июня признал организацию экстремистской), Международной правозащитной группы "Агора" и Meduza, которые ранее были включены в реестр иностранных агентов. "Медиазона" информационно сопровождала судебные процессы над военнослужащей украинского карательного батальона "Айдар" Надеждой Савченко, членами террористической организации "Сеть" (запрещена на территории РФ), доказывая общественности их невиновность и нарушение закона сотрудниками российских правоохранительных органов и спецслужб", - подчеркнул президент фонда, добавив, что ранее Генпрокуратура РФ также признала недостоверной информацию в одной из статей издания. "И это лишь малая часть из списка нарушений", - подчеркнул Шугалей.

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов был задержан 30 января за призывы к незаконным акциям. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал Алексея Навального. В этом посте указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. В итоге суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до 15 суток.