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Пандемия COVID-19

Почти половина жителей ФРГ получила как минимум один компонент вакцины от коронавируса

Более 22 млн человек сделали обе прививки, отметил глава германского Минздрава Йенс Шпан

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Почти половина жителей Германии (48,7% населения) получила как минимум один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

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"40,5 млн немцев (48,7% населения) были вакцинированы по крайней мере один раз. 26,8% (22,3 млн человек) прошли полную вакцинацию", - написал министр в Twitter.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

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