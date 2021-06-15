Мишустин призвал руководство СКФО активнее организовывать вакцинацию от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на низкие показатели по вакцинации от коронавируса в регионах Северного Кавказа и призвал руководство округа активнее информировать граждан о важности прививочной кампании и контролировать работу по ее организации.

Во вторник глава кабмина провел в Пятигорске совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и затронул тему борьбы с коронавирусом и вакцинации.

"Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - заявил Мишустин. Он призвал активнее информировать граждан о возможностях и пользе вакцинации, а также контролировать работу по организации прививочной кампании.

"Безусловно, каждый для себя сам выбирает - прививаться или нет. Но граждане должны знать о тех возможностях, которые у них есть, и о тех последствиях, которые в случае, если человек не привьется, могут его и его близких ожидать", - добавил премьер. Глава кабмина попросил участников совещания держать эту работу под личным контролем.

"И еще раз, пожалуйста, обратите внимание на цифры. Дело даже не в планах, которые мы так или иначе, конечно же, делаем для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, а в качестве этой работы. Кое-где она просто подзабыта", - заявил Мишустин.

"Я искренне хотел бы, чтобы вы все включились в эту работу - я говорю в первую очередь о главах регионов - и помогли как можно быстрее закончить вакцинацию в своем регионе", - обратился он к участникам встречи.

Также Мишустин призвал активнее информировать людей, чтобы развеять их сомнения насчет вакцинации от коронавируса. "Наша страна - единственная в мире, где есть четыре собственные вакцины. Конечно, это преимущество надо использовать. Российские препараты и эффективные, и безопасные", - сказал Мишустин на совещании. "Пожалуйста, дайте людям всю необходимую информацию, чтобы развеять сомнения, которые могут у них быть. Это нормально, у людей есть сомнения", - добавил глава кабмина.

По его словам, очень важно следить и за тем, чтобы процесс был организован максимально удобно и комфортно, в каждом регионе должно работать достаточное число прививочных пунктов, в том числе мобильных.

"По стране они развернуты, но вам на месте виднее, где нужно сделать мобильный пункт, где еще дополнительно развернуть пункты вакцинации... И, конечно же, - мы часто об этом говорим - нужно задействовать выездные бригады медиков для вакцинации на дому и в отдельных отдаленных районах", - подчеркнул премьер.

Мишустин заявил о необходимости контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов в больницах и поликлиниках, в настоящий момент они имеются в достаточном количестве. "Необходимо тщательно [это] контролировать, чтобы, соответственно, все необходимые препараты были в наличии, их сейчас достаточно. И конечно, своевременно и вовремя чтобы они доставлялись в больницы и поликлиники", - сказал он.