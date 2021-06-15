{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кравцов: учителя года смогут участвовать в лекциях в обществе "Знание" и на телевидении

По мнению главы Минпросвещения РФ, освещение конкурса в СМИ поможет поднимать престиж профессии педагога
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победители конкурса "Учитель года" будут участвовать в лекциях в российском обществе "Знание", на телевидении, в круглых столах. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Учителя года будут участвовать и в лекциях в обновленном обществе "Знание", на телевидении, круглые столы, на сайте министерства мы организовали открытые уроки учителей года. Большой интерес вообще у педагогического сообщества", - ответил Кравцов на предложение президента сделать этапы конкурса "Учитель года" зрелищными и познавательными.

Кравцов добавил, что освещение конкурса в СМИ поможет поднимать престиж профессии педагога.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно с 1990 года среди преподавателей российских общеобразовательных школ. Его цель - поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Пандемия COVID-19
Совет муфтиев РФ просит с пониманием отнестись к ограничению числа паломников для хаджа
Из-за распространения COVID-19 в Саудовской Аравии к обрядам допустят только тех верующих, которые в настоящее время находятся в стране
Читать полностью