Кравцов: учителя года смогут участвовать в лекциях в обществе "Знание" и на телевидении

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победители конкурса "Учитель года" будут участвовать в лекциях в российском обществе "Знание", на телевидении, в круглых столах. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Учителя года будут участвовать и в лекциях в обновленном обществе "Знание", на телевидении, круглые столы, на сайте министерства мы организовали открытые уроки учителей года. Большой интерес вообще у педагогического сообщества", - ответил Кравцов на предложение президента сделать этапы конкурса "Учитель года" зрелищными и познавательными.

Кравцов добавил, что освещение конкурса в СМИ поможет поднимать престиж профессии педагога.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно с 1990 года среди преподавателей российских общеобразовательных школ. Его цель - поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов.