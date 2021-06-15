Киркоров обжалует решение суда в Вильнюсе, оставившего в силе запрет на въезд в Литву

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Российский певец Филипп Киркоров будет обжаловать решение Вильнюсского окружного административного суда, оставившего в силе пятилетний запрет на въезд в Литву. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий его интересы.

"Теперь мы готовимся к апелляции, и смею предположить, что такими темпами дойдем и до ЕСПЧ", - сказал Добровинский.

По его словам, он ожидал такой исход. "Желание угодить политикам, обиженным на Россию, оказалось выше принципов независимости суда, и даже выше аргументов своей же службы безопасности, которая не увидела в песнях Филиппа Киркорова угрозу национальной безопасности. Мы к этому были готовы, особенно после того, как в попытке прикрыть свои действия сейм Литвы принял задним числом "поправку Киркорова", которая призвана объяснить попадание Филиппа в черный список", - считает Добровинский.

Вильнюсский суд 14 июня констатировал, что решение департамента миграции о запрете Киркорову на въезд в Литву принято с учетом информации МИД Литвы о том, что этот иностранный гражданин несет угрозу национальной безопасности. Как посчитал суд, в деле нет опровергающих эти выводы доказательств, а аргументы защиты Киркорова о непропорциональности и дискриминационном характере примененных к нему мер якобы являются необоснованными. Жалоба рассматривалась в порядке упрощенного производства без вызова сторон. Решение Вильнюсского окружного административного суда в течение 14 дней может быть обжаловано в Высшем административном суде Литвы.

Киркоров был внесен в черный список в Литве департаментом миграции 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции певца в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.