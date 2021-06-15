КС проверит вопрос выплат сотрудникам СМИ и артистам из-за отсутствия съемок и концертов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Конституционный суд проверит на соответствие основному закону страны норму Трудового кодекса, которая предписывает, что период, когда творческие работники - сотрудники СМИ, театров и творческих коллективов - временно не участвуют в съемках и выступлениях, не считается простоем, а вопросы оплаты в это время регулируются локальным документом организации, где они работают. Как следует из поступившей в суд жалобы, заявительница Людмила Минина считает это ущемлением прав таких работников.

"Жалоба гражданки Л. А. Мининой на нарушение ее конституционных прав частью 5 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации принята к рассмотрению", - говорится в материалах КС. Текст обращения Мининой имеется в распоряжении ТАСС.

Людмила Минина - народная артистка Удмуртской республики и служит в удмуртском Государственном театре оперы и балета имени П. И. Чайковского. В конце 2019 в театре был выпущен приказ, согласно которому части коллектива, в том числе и ей, на треть сократили оклады из-за незанятости в спектаклях репертуара того периода. Приказ был обоснован указанной нормой Трудового кодекса.

Минина обратилась в суд общей юрисдикции с требованием отменить его, однако суд признал, что приказ был издан законно. После этого она написала жалобу в КС. Минина полагает, что названная норма кодекса ущемляет права творческих работников, допускает их дискриминацию по отношению к работникам других отраслей во время простоя и не гарантирует их права. В частности, автор жалобы указывает, что статья 157 данного кодекса обязывает руководство любого предприятия платить не менее 2/3 средней зарплаты работникам во время простоя, однако у творческих работников такая доля в законе не прописана, а работодатель имеет право сам и в одностороннем порядке изменять условия трудового договора.

По мнению заявительницы, данная норма Трудового кодекса противоречит конституции, которая гарантирует всем равенство прав и свобод. Также Минина полагает, что суд общей юрисдикции при рассмотрении ее иска ограничился формальной проверкой применения указанной статьи кодекса без исследования обстоятельств дела, чем ущемил ее право на судебную защиту.

В жалобе Минина также указывает, что она не отказывается участвовать в театральных постановках, однако работодатель сам не предоставляет ей такой возможности, чем, по ее словам, лишает ее работы и заработка. При этом артистка отмечает, что театр является бюджетным учреждением и получает средства на выплату зарплат коллективу из казны.