МВД предлагает иностранцам до 30 сентября урегулировать свое правовое положение в стране

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане, оставшиеся в России из-за распространения коронавируса, могут обратиться в подразделение МВД до 30 сентября и урегулировать свое правовое положение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, а также не покинувшим территорию РФ в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в случае обращения иностранных граждан с таким заявлением, к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы РФ и установлением запрета на въезд в Россию.

"Названная преференция по урегулированию своего правового положения в РФ также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в РФ в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности и они не покинули территорию РФ в установленный срок", - отметили в ведомстве.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.