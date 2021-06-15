В Подмосковье за выходные проверили более 200 ТЦ на соблюдение саннорм

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. 216 торговых центров проверили в Московской области на соблюдение санитарных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, из них почти в половине обнаружили нарушения. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил зампред правительства области Вячеслав Духин.

"Во время проверки, которая проводилась на этих выходных, было проверено 216 ТЦ. И как мы видим по цифрам, практически в половине случаев обнаружены нарушения [санитарных мер по противодействию распространения коронавируса]", - сказал Духин.

Он пояснил, что во всех случаях с представителями магазинов проводилась разъяснительная работа о необходимости соблюдать антиковидные меры.

Духин пояснил, что в частности на торговых объектах и сотрудники, и посетители должны быть в масках, при этом работники также должны быть и в перчатках. Кроме того, в магазинах должна быть напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, а кассы должны иметь защитные экраны. Также все помещения необходимо проходить санитарную обработку.