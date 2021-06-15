Мишустин поручит ФМБА принять меры для сохранения лечебного потенциала озера Тамбукан

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, который предложил продолжить изучение уникального озера Тамбукан, а также проработать план мероприятий по сохранению его потенциала.

Во время рабочей встречи с премьером в Пятигорске Чайка рассказал, что озеро Тамбукан "по своей структуре является основой грязелечения в целом - не только на Северном Кавказе, но и для других регионов страны". Оно не уступает по своим лечебным качествам грязям Мертвого моря, а по некоторым параметрам превосходит их, отметил полпред.

"Но сегодня озеро приходит у нас в упадок, оно последние 40 лет теряет минерализацию", - обрисовал ситуацию Чайка. Полпред заметил, что несколько лет назад Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проводило на этих территориях исследования, но сейчас озеро продолжает погибать. Он обратился к премьеру с просьбой дать агентству поручение продолжить работу по изучению Тамбукана и сохранению его потенциала.

"По озеру обязательно дадим соответствующее поручение Федеральному медико-биологическому агентству", - ответил глава кабмина.

Как считает Мишустин, к этой работе можно было бы привлечь и Минздрав. "Если это [озеро] имеет такой лечебный эффект для людей, без сомнения, нужно в нашем санитарно-курортном обеспечении иметь в том числе и такие варианты", - добавил он. Премьер заверил, что поддержит предложение полпреда, чтобы уникальное озеро было сохранено.

Озеро Тамбукан расположено на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Запасы сульфидной грязи - 757, 9 тыс. куб. м. Тамбуканское озеро - один из крупнейших водоемов России по величине запасов лечебной грязи. Возможный годовой объем ее добычи составляет 12 тыс. куб. м, фактический - 1,5 тыс. куб. м.