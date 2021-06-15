Кабмин окажет помощь в завершении строительства детской больницы в Нальчике

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Модернизация Республиканской детской клинической больницы в Нальчике должна быть завершена, правительство России окажет необходимую помощь в этом вопросе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на встрече в Пятигорске с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

"Мы поможем. Это самое главное - наши дети. Особенно в Кабардино-Балкарии, где рождаемость высокая. Поэтому, я думаю, мы найдем соответствующие средства и закроем этот вопрос, чтобы хорошая детская клиническая больница была для всех", - сказал председатель кабмина.

Коков заверил Мишустина, что местные власти возьмут вопрос модернизации больницы под личный контроль.

"Сегодня серьезным подспорьем является, конечно, программа модернизации первичного звена [здравоохранения]. Кабардино-Балкария планирует за средства, предоставленные в рамках программы, реконструировать и построить 50 новых объектов первичного звена. Но, к великому сожалению, у нас не попала по критериям Республиканская детская клиническая больница, которая сегодня находится не в самом хорошем состоянии", - сказал глава Кабардино-Балкарии, уточнив, что этот объект здравоохранения посещают 15 тыс. детей.

Он отметил, что согласно готовой проектно-сметной документации, речь идет о сумме в 126 млн рублей.