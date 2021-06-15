Совет муфтиев РФ просит с пониманием отнестись к ограничению числа паломников для хаджа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Совет муфтиев России (СМР) призвал мусульман с пониманием отнестись к ограничениям для иностранных паломников совершать хадж в Мекке (Саудовская Аравия) в связи с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе СМР.

Власти Саудовской Аравии из-за распространения COVID-19 приняли решение ограничить число паломников для выполнения обрядов хаджа в нынешнем году. К обрядам будут допущены только те верующие, которые в настоящее время находятся в стране, пояснили в совете, а также отметили, что поддерживают это решение.

"В этой связи мы обращаемся ко всем мусульманам России с пониманием отнестись к временным ограничениям и направить свои высвободившиеся средства и время на помощь нуждающимся и страждущим, врачам и ученым, борющимся с этой страшной чумой XXI века", - сказал сотрудник пресс-службы.

Там напомнили, что несмотря на все усилия, остановить распространение коронавируса в мире пока не удается. Болезнь унесла жизни уже почти 4 млн человек разных национальностей и конфессий, а очаги новой инфекции продолжают появляться в разных регионах планеты, возникают новые, более тяжелые штаммы.

Хадж - паломничество, связанное с посещением святых для мусульман мест в Мекке и ее окрестностях в определенное время. В этом году ежегодный хадж должен был пройти по 19 июля.

"В таких условиях святой обязанностью каждого верующего является сделать все от себя зависящее, дабы сохранить жизни и здоровье себя и окружающих людей", - подчеркнули в СМР.