"Единая Россия" с осени намерена приступить к подготовке нового законопроекта о занятости

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" с осени намерена приступить к подготовке проекта нового закона о занятости. Об этом сообщил во вторник первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев на экспертном форуме об основных политических итогах работы партии за пять лет и подготовке предвыборной программы на выборах в Госдуму.

"С осени рассчитываем приступить к написанию нового закона о занятости", - проинформировал он. Исаев напомнил, что действующему закону о занятости почти 30 лет, "он писался на заре новой России" в принципиально иной ситуации.

Исаев также анонсировал подготовку ряда законопроектов в области трудового законодательства, в том числе в части регулирования так называемой платформенной занятости. Речь также идет об уточнении вопросов, связанных со "злоупотреблением некоторыми работодателями такой категорией, как ненормированный рабочий день". "Мы договорились, что будем готовить новый пакет поправок в трудовое законодательство с участием профсоюзов и объединений работодателей", - заверил первый замглавы фракции.