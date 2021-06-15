В Поволжье в середине недели жара сменится прохладной погодой

ТАСС, 15 июня. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами сменит жару в середине недели в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Однако уже к концу недели в некоторых регионах температура снова поднимется до 29…31 градуса тепла.

"В середине недели на погоду западных и северных регионов Приволжского федерального округа (ПФО) будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, в его зоне пройдут кратковременные дожди с грозами. Юг и восток останутся в теплой части циклона, там будет жарко и без существенных осадков", - сказал собеседник агентства.

В четверг холодный фронт постепенно покинет округ, и он окажется в более прохладной части циклона, при переменной облачности местами в регионах пройдут кратковременные дожди. "В пятницу над ПФО будет формироваться антициклон, дожди прекратятся, но станет еще чуть прохладнее. В субботу и воскресенье антициклон сделает погоду сухой, спокойной и солнечной, и пришедший в регион прохладный воздух будет активно прогреваться", - рассказал Леус.

В Нижнем Новгороде, Кирове и Саратове столбик термометра в среду будет удерживаться на уровне +24…27 градусов. Жаркая погода ожидается и в Уфе, где воздух прогреется до +30…32 градусов, а также в Перми и Казани - +29…31 градус. В четверг и пятницу в городах ожидается снижение до +18…22 градусов. При этом уже в выходные жара вернется, максимальная температура ожидается в Казани, где столбик термометра в воскресенье покажет +30…32 градуса.

Высокая пожароопасность и отдых на пляжах

В нескольких регионах ПФО из-за жаркой погоды ввели противопожарные режимы и различные уровни опасности. По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, 15 июня в центральных районах сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. Она усиливается из-за тополиного пуха, который застилает улицы и притягивает внимание детей. Экстренные службы размещают в социальных сетях ролики и информацию об опасности его поджигания.

В Пермском крае также введен особый противопожарный режим, общая площадь лесных пожаров превысила 525 га. В Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за 5 класса пожарной опасности. При этом в ближайшие дни будет наблюдаться жаркая и сухая погода с грозами, порывистым ветром и кратковременными дождями, сообщается на сайте Приволжского УГМС. В Кировской области до 16 июня в лесах сохранится местами высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Удмуртии синоптики также предупредили о грозах и сильном ветре с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град. Тем не менее, дождю в республике рады, особенно фермеры и дачники - с начала лета в республике почти не было осадков, поля и грядки нуждаются в обильном поливе. В ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили о грозах, ливнях и граде с сохранением в первой половине ночи 16 июня.

В Самарской области и Пермском крае жители уже открыли купальный сезон. Так, самарцы совместили на прошедших выходных посещение фестиваля "ВолгаФест" с отдыхом на пляже, где с трудом можно было найти свободное место. В Перми из-за жары места отдыха у воды были благоустроены досрочно. В Башкирии также активно ведут работу по открытию пляжей, ко вторнику жителям республики разрешили отдыхать на 70 пляжах, всего в купальный сезон 2021 года должно быть открыто 120 пляжей.

В Саратовской области на прошлой неделе пляжи, наоборот, опустели из-за грозы и града, несмотря на жару. Из-за погодных условий в Саратове даже переносят сроки ремонта коммунальных сетей, как минимум - до следующей недели.