Кабмин выделит дополнительные средства на развитие дорог в Беслане

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит Северной Осетии дополнительные средства на улучшение дорожной сети в Беслане и строительство школы в Чермене. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече во вторник с врио главы региона Сергеем Меняйло во время рабочей поездки в Пятигорск.

В ходе беседы Меняйло попросил помочь с финансированием этих проектов. Всего на эти цели требуется дополнительно порядка 115 млн рублей.

"Конечно, поможем. Только просьба взять под личный контроль, как мы всегда это делаем", - отреагировал Мишустин.

Как рассказал врио главы республики, нагрузка на дорожно-транспортную систему Беслана увеличивается, и региону требуется помощь в этом вопросе. "Проектно-сметная документация по тем дорогам Беслана, по которым нужна помощь, разработана, экспертизу прошла, и мы готовы реализовать", - отметил врио руководителя региона, добавив, что на это необходимо примерно 80,5 млн рублей.

Также врио главы Северной Осетии попросил помочь со строительством школы в селе Чермен. Из-за секвестирования средств и изменения цен региону требуется дополнительно порядка 35 млн рублей.