В Дании зарегистрировали самое низкое с сентября суточное число случаев инфицирования

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло за сутки на 222. Это самый низкий показатель с 6 сентября 2020 года, сообщил во вторник Государственный институт сыворотки.

Показатель положительных результатов при тестировании в стране составляет 0,27%, что является одним из самых низких с лета 2020 года. "Если вы посмотрите на кривую, мы находимся в той же ситуации, что и прошлым летом, когда был очень низкий уровень заражения, и мы полностью контролировали его, - пояснил в интервью агентству Ritzau бюро профессор по кафедре инфекционных заболеваний Орхусского университета Эскильд Петерсен. - Нам нужно потратить следующие два месяца на планирование того, что мы будем делать перед зимой, потому что существует очень заразный штамм из Индии, который распространяется в Великобритании. Нет сомнений, что когда-нибудь это ударит и по нам".

Зимой респираторные вирусы распространяются легче, поэтому Петерсен считает, что летом вакцинацию необходимо ускорить. Он также полагает, что необходимо принять решение о снижении возрастного ограничения для прививок.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести вакцинацию среди всего взрослого населения Швеции до 5 сентября 2021 года. В настоящее 47,5% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.