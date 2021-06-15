Прощание с космонавтом Шаталовым пройдет 17 июня в Мытищах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Прощание с космонавтом Владимиром Шаталовым пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

"Прощание с Владимиром Александровичем Шаталовым состоится 17 июня 2021 года в 12:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище (г. Мытищи, Московская область)", - говорится в сообщении ЦПК.

Ранее во вторник Роскосмос сообщил, что на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов. Он совершил три космических полета. С января 1987 года по сентябрь 1991 года занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Дружбы, а также медалями и иностранными орденами и наградами.