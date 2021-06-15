В столице Гренландии приостановлены авиарейсы из-за вспышки COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Гренландия приостанавливает авиарейсы и морские перевозки из столицы острова города Нуук из-за вспышки коронавируса. Об этом во вторник сообщает телерадиокомпания KNR .

Как рассказал на пресс-конференции государственный эпидемиолог Хенрик Хансен, мера вызвана тем, что в столице вечером в понедельник было обнаружено пять новых случаев заражения COVID-19.

Власти связались с людьми, с которыми контактировали инфицированные. По оценке Хансена, это может быть до 200 человек.