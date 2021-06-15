В Вологодской области число коек для больных с COVID-19 увеличили в 1,3 раза

ВОЛОГДА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области увеличило количество коек в моногоспиталях для пациентов с коронавирусом в 1,3 раза - с 625 до 825 в связи с резким ростом количества заболевших и госпитализированных пациентов с ковидом, сообщил во вторник первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

"В связи с ухудшающейся эпидситуацией по поручению губернатора и в связи с рекомендацией Роспотребнадзора принимаем следующее решение: развернуть в Вологде до 400 коек на базе Вологодской городской больницы и до 400 коек - в Череповце на базе Череповецкой городской больницы. Таким образом, общее количество коек в моногоспиталях составит 825 с сегодняшнего дня. Мы готовы и к дальнейшему развертыванию коечного фонда, исходя из того, как будет складываться ситуация", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

Как сообщил вице-губернатор, в июне наблюдается бурный рост числа заболевших и госпитализированных пациентов с коронавирусом. В моногоспиталях находятся на лечении 564 человека. "Каждый 40-й наш земляк, у кого официально зарегистрирован ковид, умирает от этой болезни, количество умерших от коронавируса подходит к 2,5%, это очень высокий процент. От сезонного гриппа смертность в разы меньше, до 0,2%, и от гриппа мы активно прививаемся", - сказал Кольцов.

Растет количество пациентов со средней тяжестью заболевания, а также пациентов с тяжелой формой болезни, их на сегодня 86, из которых 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляцией легких. "Статистика по возрастному составу: в сравнении с концом ноября, когда наблюдался пиковый рост числа заболевших за всю историю пандемии, на 15 июня число госпитализированных среди молодежи до 30 лет увеличилось в четыре раза - с 0,9% до 3,7%. В категории среди пациентов от 30 до 45 лет - рост в два раза. Болезнь молодеет", - сказал Кольцов.

На 15 июня в Вологодской области подтверждено 46 814 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 51 случай. Выздоровели 43 578 человек, умерли 1 129 пациентов.