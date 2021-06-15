Жара до плюс 29-30 градусов ожидается в большинстве регионов ЦФО с 17 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 29-30 градусов с 17 июня на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). При этом в Воронежской, Костромской, Смоленской и ряде других областей существенных осадков не прогнозируется, сообщили ТАСС во вторник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, 15 и 16 июня в регионе еще возможны кратковременные осадки, местами грозы, а с четверга установится жарка погода. "С 17 июня будет без осадков, температура ночью - плюс 12-17 градусов, днем - плюс 24-29 градусов", - сказала собеседница агентства, отметив, что после 20 июня возможно повышение температуры воздуха до плюс 32 градусов.

До плюс 28-30 градусов 17-19 июня также прогнозируется в Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. "С каждым днем будет постепенно повышаться температура, осадков не предвидится, поэтому будет жарковато, ветер слабый, ночами только до 10 м/с. На 18 июня - уже плюс 29 градусов в области, к концу недели, возможно, будет плюс 30 градусов, местами больше", - сказали в ЦГМС по Смоленской области.

В Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях 15-16 июня возможны кратковременные дожди и колебания температуры в пределах плюс 24-25 градусов. С 17 июня столбики термометров поднимутся до плюс 26-27 градусов. "18 июня будет небольшая облачность, без осадков, ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 7-12 градусов, днем - до плюс 27 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.