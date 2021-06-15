Минкультуры предложило узаконить льготы для инвалидов при посещении учреждений культуры

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство культуры России разместило для общественного обсуждения законопроект, закрепляющий льготы для инвалидов при посещении федеральных учреждений культуры. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Для федеральных музеев законопроектом предлагается установить обязанность обеспечить для инвалидов I и II группы, ребенка-инвалида и лица, сопровождающего ребенка-инвалида или инвалида I группы, бесплатное посещение основной экспозиции музея (без экскурсионного обслуживания), в том числе территории музея-заповедника, если вход на данную территорию осуществляется за плату. Кроме того, предлагается закрепить обязанность федеральных организаций исполнительских искусств на проводимые зрелищные мероприятия обеспечивать квотирование мест для инвалидов I и II группы и предоставлять льготу в размере 50% от стоимости билета на квотированные места для данной категории инвалидов", - рассказали в Минкультуры.

Так, согласно законопроекту, для зала вместимостью до 500 мест включительно должно быть выделено не менее двух льготных билетов, до 1,5 тыс. мест - не менее четырех билетов, для площадок крупнее - от шести билетов. "Билеты на такие квотированные места будут реализовываться как именные, без права их переоформления на других лиц", - уточнили в ведомстве.

В Минкультуры напомнили, что законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 3 декабря 2020 года. Изменения предполагается внести в закон "Основы законодательства РФ о культуре".